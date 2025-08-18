Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Wagen kollidiert beim Wenden mit Mauer - Beifahrerin verletzt (16.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagabend ist ein 66-Jähriger in der Längentalstraße beim Versuch zu wenden mit einem MG ZS gegen eine Grundstücksmauer gefahren.

Eine 64 Jahre alte Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Mann blieb unverletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

