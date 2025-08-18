Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorrollerfahrer verletzt sich bei Unfall unter Alkoholeinfluss (15.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend hat sich ein alkoholisierter 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Spittelstraße Schürfwunden zugezogen.

Der Mann fuhr gegen 21.30 Uhr stadtauswärts, kam kurz nach der Kreuzung zum Brandenburger Ring nach links auf die Gegenfahrbahn und lenkte sofort wieder zurück. Dabei stieß er gegen den Randstein und stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug der 59-Jährige zwar einen Helm, verschloss diesen jedoch nicht ordnungsgemäß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 2,8 Promille. Zudem besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Er muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell