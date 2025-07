Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen wurde am 23. Juli (Mittwoch), gegen 23.05 Uhr, an der Straße Kapellenring entwendet. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten während einer Fahndung an der Straße Kapellenring/ Kampstraße zwei Personen beobachten, die ein motorisiertes Zweirad schoben, welches sie bei ihrem Anblick fallen ließen und in Richtung Ilbertzstraße flüchteten. Das Kleinkraftrad wurde an den Eigentümer zurückgegeben, eine Anzeige gefertigt und die Ermittlungen zur Identität der beiden Täter wurden aufgenommen.

