Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

Lippstadt-Lipperbruch (ots)

Am 13. August wurde durch bislang Unbekannte ein Zigarettenautomat in der Ostlandstraße gegenüber der Hausnummer 9 gesprengt. Ein Zeuge vernahm gegen 04:53 Uhr einen lauten Knall aus Richtung Ostlandstraße. Die umgehend verständigten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Zigarettenautomat gesprengt wurde und die Trümmerteile des Automaten bis auf beide Fahrspuren der Ostlandstraße geschleudert wurden. Sowohl die im Automat befindlichen Zigarettenschachteln als auch das Bargeld wurden entwendet. Die Fahrbahn in Richtung der Bundesstraße 55 wurde für die Zeit der Sachverhaltsaufnahme gesperrt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

