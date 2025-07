Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Unfallverursacher flüchten

Bockhorn (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2025, gegen 16:15 Uhr, kommt es in der Langen Straße 12 in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wird. Eine 91-jährige benutzt den Gehweg, um zu ihrem auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn geparkten Pkw zu gelangen. In diesem Moment befahren zwei Radfahrer den Gehweg und die Beteiligte muss ausweichen. Hierbei kommt sie zu Fall und verletzt sich erheblich an Hüfte und Handgelenk. Sie wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453-978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell