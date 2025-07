POL-WHV: Polizei Varel bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Sande (ots) - Am 24.06.2025 wurden zwischen 05:30 und 14:35 Uhr in der Südstraße 3 in Sande in einem Pappkarton zwei Meerschweinchen ausgesetzt. Der Karton lag auf der Seite und war offen. Im Karton und auch daneben befand sich diverses Zubehör. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr