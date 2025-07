POL-WHV: Verkehrsunfall

Schortens (ots) - Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 18.39 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schortens/Sillenstede, Anton-Reling-Straße zu einem Küchenbrand. Die 13-jährige Tochter der dort lebenden Familie befand sich zunächst noch in der brandbetroffenen Wohnung, diese konnte durch Nachbarn und die Mutter nach draußen gebracht werden. Das auf dem Herd entstandene Feuer wurde schließlich durch die mit Atemschutz ausgestatteten Feuerwehrkräfte ...

