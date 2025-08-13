Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Lippetal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Diestedder Straße in Lippetal wurde am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Hemer schwer verletzt.

Der Mann war gegen 15:15 Uhr mit seinem Zweirad der Marke Fantic Motor in Fahrtrichtung Diestedde unterwegs und wollte mutmaßlich einen vor ihm fahrenden Skoda Kamiq überholen. Dessen Fahrerin, eine 60 Jahre alte Frau aus Lippstadt, wollte zeitgleich nach links in die Einmündung zu den Hausnummern 83 und 85 einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 26-Jährige in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Mann aus Hemer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Diestedder Straße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell