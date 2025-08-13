PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 33-jähriger Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte - Vier Einsatzkräfte leicht verletzt

Werl (ots)

Am Montagabend (12. August) kam es in Werl zu einem Polizeieinsatz, bei dem vier Beamte leicht verletzt wurden.

Gegen 22:15 Uhr bemerkten Anwohner in einem Garten an der Walburgisstraße eine fremde Person, die sich unbefugt auf ihrem Grundstück aufhielt. Die Zeugen hörten und sahen den Mann, flüchteten daraufhin ins Haus und verständigten die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung ergriff der Unbekannte die Flucht und überkletterte einen Zaun in Richtung Engelhardstraße. Dort konnten weitere Einsatzkräfte ihn feststellen, als er in den Garten einer dortigen Wohneinrichtung lief.

Die Beamten sprachen den Mann an, der sich hinter einem Strandkorb versteckt hatte. Daraufhin schob er den Strandkorb in Richtung der Einsatzkräfte. Als er anschließend festgenommen werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Beschuldigte, ein 33 Jahre alter Mann aus Werl, wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Werl gebracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

