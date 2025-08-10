Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung für den Zeitraum 08.08.2025 - 10.08.2025

Polizeiinspektion Rotenburg

Autobahnpolizei Sittensen:

Teilsperrung der Fahrbahn auf der BAB 1 in Richtung Hamburg am 09.08.2025 Am Freitag, den 9. August 2025, gegen 07:45 Uhr, kommt es auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg im Bereich Bockel zu einer Teilsperrung der Fahrbahn. Grund hierfür ist vermutlich ein technischer Defekt an einem Pkw aus dem Bereich Herne, der durch den Brand vollständig zerstört wurde. Die Sperrung dauerte etwa vier Stunden, um die notwendigen Reparatur- und Bergungsarbeiten durchzuführen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. (Fotos sind vorhanden)

Rotenburg: Diebstahl; Musikbox auf dem Pferdemarkt in Rotenburg entwendet Am 8. August 2025, zwischen 22:00 Uhr und 23:55 Uhr, wurde auf dem Pferdemarkt in Rotenburg eine mobile Musikbox entwendet. Die Musikbox war auf einer Bank abgelegt, als der Diebstahl stattfand. Eine genaue Beschreibung der Musikbox war bisher noch nicht zu erlangen. Die Polizei Rotenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Musikbox geben können, sich umgehend bei der Dienststelle zu melden.

Verkehrsdelikt: Trunkenheitsfahrt in Rotenburg Am 10.08.2025, gegen 03.48 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, weil er Anzeichen starker Ausfallerscheinungen zeigte, darunter Schlangenlinienfahren. Bei der Überprüfung wurde ein Blutalkoholgehalt von über 1,00 Promille festgestellt. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund des hohen Alkoholpegels und des Führerscheinentzugs wird der Betroffene künftig auf das Führen eines Fahrzeugs verzichten müssen und auf das Gehen angewiesen sein. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss schwerwiegende Folgen hat und bittet alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsvoll zu handeln.

Verkehrsdelikt: Fahren unter Betäubungsmittel in Rotenburg Am 10. August 2025, gegen 01:05 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann aus Rotenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung wurde ein Urintest durchgeführt, der den Konsum von THC nachwies. Aufgrund der festgestellten Betäubungsmittelwirkung wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln schwerwiegende Folgen haben kann und bittet alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsvoll zu handeln.

