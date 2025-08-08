Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Selsingen: Ohne Kennzeichen, betrunken und ohne Führerschein unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Selsingen. Am 07.08.2025, gegen 23:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bremervörde einen 37 Jahre alten Mann am Steuer eines Ford. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist speziell darin geschult, Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer zu erkennen. Regelmäßige Kontrollen führen immer wieder zu besorgniserregenden Feststellungen. Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur seinen Führerschein und hohe Strafen - sondern gefährdet auch das eigene Leben und das Unschuldiger. Bei Alkohol und Drogen gilt: Finger weg vom Steuer!

