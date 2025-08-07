Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Zevener Apotheke gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Dienstag, den 05.08.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Labesstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat während der Geschäftszeit die Räumlichkeiten, begab sich gezielt hinter den Verkaufstresen und riss mit roher Gewalt eine Geldkassette aus ihrer Sicherung. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß zunächst in Richtung Stadtpark und später weiter in Richtung Klostergang - dort verlor sich seine Spur.

Zeugen, die den Mann beobachteten, beschreiben ihn wie folgt:

- männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt mit Glatze - circa 1,65 m bis 1,70 m groß - Dreitagebart - schwarze Kapuzenjacke und vermutlich dunkelgrüne Hose mit Bündchen an den Hosenbeinenden

Die Polizei Zeven bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04281 / 95920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell