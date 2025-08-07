PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Zevener Apotheke gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Dienstag, den 05.08.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Labesstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat während der Geschäftszeit die Räumlichkeiten, begab sich gezielt hinter den Verkaufstresen und riss mit roher Gewalt eine Geldkassette aus ihrer Sicherung. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß zunächst in Richtung Stadtpark und später weiter in Richtung Klostergang - dort verlor sich seine Spur.

Zeugen, die den Mann beobachteten, beschreiben ihn wie folgt:

   - männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt mit Glatze
   - circa 1,65 m bis 1,70 m groß
   - Dreitagebart
   - schwarze Kapuzenjacke und vermutlich dunkelgrüne Hose mit 
     Bündchen an den Hosenbeinenden

Die Polizei Zeven bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04281 / 95920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren