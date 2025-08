POL-ROW: ++ Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf der BAB 1 ++ Zeugenaufruf: Wer kann Angaben zur Straßenverkehrsgefährdung auf der K 210 (Bellen/Rosebruch) machen? ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf der BAB 1 ++

Sottrum/BAB 1. Am 02.08.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg, etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Stuckenborstel, zu einem Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen. Ein 28-jähriger Mann sowie ein achtjähriges Kind wurden dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Transporter eines 43-jährigen Fahrers auf.

Da die beteiligten Personen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, bittet die Autobahnpolizei Sittensen mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04282/5087-0 zu melden.

++ Zeugenaufruf: Wer kann Angaben zur Straßenverkehrsgefährdung auf der K 210 (Bellen/Rosebruch) machen? ++

Visselhövede. Bereits am 24.07.2025, gegen 13:33 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 210 zwischen Bellen und Rosebruch zu einer gefährlichen Situation unter Beteiligung eines Radfahrers sowie zweier noch unbekannter Autofahrer oder Autofahrerinnen. Die Polizei ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Radfahrer die K210 in Richtung Rosebruch - kurz vor dem Abzweig nach Moordorf -, als ihm ein silberfarbener Pkw entgegenkam. In diesem Moment wurde der Radfahrer von einem silbernen Firmenfahrzeug mit Telekom-Folierung trotz Gegenverkehrs überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer in den Grünstreifen ausweichen. Auch der entgegenkommende Pkw musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Telekom-Fahrzeugs. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können - insbesondere den oder die Insassen im silbernen Pkw aus dem Gegenverkehr -, sich unter 04261/9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden. Das verursachende Fahrzeug könnte möglicherweise über ein Steilheck verfügen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell