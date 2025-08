Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kontrollen in Rotenburger Fußgängerzone: Erneut zahlreiche Verstöße festgestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am vergangenen Freitag sowie am gestrigen Nachmittag führten Einsatzkräfte der Polizei Rotenburg gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt erneut Kontrollen in der Fußgängerzone durch. Anlass waren wiederholte Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich durch das rücksichtslose Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmender in ihrer Sicherheit beeinträchtigt fühlten.

Am Freitag stellten die Einsatzkräfte insgesamt 11 Verstöße fest - vor allem durch Radfahrer und E-Scooter-Fahrende, die unerlaubt durch die Fußgängerzone fuhren. Am Montagnachmittag kamen weitere 12 ähnliche Verstöße hinzu. Darüber hinaus ahndete das Ordnungsamt über 20 Parkverstöße im unmittelbaren Umfeld der Fußgängerzone.

"Uns ist wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gehört fühlen. Sorgen und Beschwerden nehmen wir ernst. Die Fußgängerzone wird tagtäglich von vielen Menschen genutzt, darunter Kinder und Seniorinnen und Senioren, auf die wir besonders achten müssen. Weder das Ordnungsamt noch die Polizei haben das Ziel, Bürgerinnen und Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen - mit unseren Kontrollen wollen wir vornehmlich sensibilisieren und verdeutlichen, dass die Fußgängerzone ein besonders geschützter Bereich sein soll", erklärt Polizeisprecher Marvin Teschke.

