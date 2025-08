Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 11. Ferdinands Feld Open-Air-Festival 2025: Über zehntausend feiern ausgelassen zum Beat ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg (Flugplatz). Bereits zum elften Mal verwandelte sich der Flugplatz Rotenburg am vergangenen Wochenende in ein Festivalgelände für elektronische Tanzmusik. Festival-Maskottchen "Ferdi" begrüßte trotz wechselhaften Wetters mehr als zehntausend Besucherinnen und Besucher.

Am Freitagmittag setzte gegen 12:00 Uhr der erste Anreiseverkehr mit rund 3.500 Festivalgästen ein. Bis zur Öffnung des Veranstaltungsgeländes um 17:00 Uhr und dem Start des Bühnenprogramms um 18:00 Uhr blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig. Lediglich ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) wurde festgestellt. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren an diesem Tag nicht erforderlich.

Am Samstag verzeichnete die Polizei ab etwa 13:00 Uhr zunehmenden Anreiseverkehr - auch dieser verlief störungsfrei. Erst gegen 19:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Festivalteilnehmer und dem Ordnungsdienst. Der deutlich alkoholisierte Mann (3,01 Promille) leistete bei Eintreffen der Polizeikräfte erheblichen Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 21:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Streitigkeit zwischen Festivalbesuchern gerufen. Ein unbeteiligter Dritter mischte sich in die Situation ein und widersetzte sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen - auch gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ab etwa 21:30 Uhr begann die Polizei mit verstärkten Nachkontrollen im Bereich des Abreiseverkehrs. Hierbei wurden rund 80 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert. Insgesamt 18 Ordnungswidrigkeiten wurden durch die Beamtinnen und Beamten festgestellt. Dabei handelte es sich in 17 Fällen um geringfügige Verkehrsverstöße. In einem Fall saß der/die Fahrzeugführende jedoch berauscht am Steuer.

Gegen 00:15 Uhr setzte nach offiziellem Ende der Veranstaltung eine verstärkte Abreisebewegung ein. Auch hierbei kam es zu keinen bedeutenden Vorkommnissen.

Gegen 00:30 Uhr war das Veranstaltungsgelände vollständig geräumt und der polizeiliche Einsatz auf dem "Infield" beendet.

Die Polizei leitete insgesamt sieben Strafverfahren ein:

- 3 x Körperverletzung - 2 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - 1 x Verstoß gegen das BtMG - 1 x Diebstahlsdelikt

Die Polizei zieht nach dem Festival ein durchweg positives Resümee. Die Festivalbesucherinnen und -besucher feierten überwiegend friedlich und rücksichtsvoll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell