Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Lkw-Fahrer flüchtet nach Spiegelunfall++91-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet++Taschendiebstahl- Polizei warnt vor Ablenkungsversuchen++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

++Lkw-Fahrer flüchtet nach Spiegelunfall++

Scheeßel. Auf der Landesstraße 130 zwischen Scheeßel und Helvesiek hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Gegen 15:10 Uhr berührten sich die linken Außenspiegel eines VW-Transporters sowie eines Wohnmobils. Beide Spiegel wurden dabei beschädigt.

Der Wohnmobilfahrer, ein 79-Jähriger aus Horneburg, hielt nach dem Zusammenstoß an geeigneter Stelle an. Der Fahrer des beteiligten Transporters setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Wer zur fraglichen Zeit auf der Strecke zwischen Scheeßel und Helvesiek unterwegs war und Hinweise zu dem flüchtigen VW-Transporter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Scheeßel unter 04263/98516-0 zu melden.

++91-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet++

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag wurde ein 91-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in der Kirchstraße.

Der 71-jähriger Fahrer eines Citroen setzte rückwärts von einem Parkplatz auf die Kirchstraße. Dabei übersah er den Radfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 91-Jährige stürzte und gegen einen am Straßenrand geparkten BMW prallte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An dem BMW entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher fuhr anschließend zunächst weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 71-jährigen Citroen-Fahrer. Der Gesamtschaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.

++Taschendiebstahl- Polizei warnt vor Ablenkungsversuchen++

Bremervörde. Bereits am Dienstagvormittag kam es gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in der Neuen Straße zu einem Taschendiebstahl.

Ein bislang unbekannter Mann sprach einen 83-jährigen Hipstedter im Bereich der Einkaufswagen an und bat ihn, Kleingeld zu wechseln. Während der Senior nach Münzen suchte, entnahm der Täter unbemerkt 60 Euro aus dessen Geldbörse. Erst später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Famila-Parkplatzes unter 04761/7489-0.

Sie rät zudem, bei Geldwechseln oder anderen Ablenkungsversuchen durch Fremde besondere Vorsicht walten zu lassen und Geldbörsen stets sicher verschlossen zu halten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell