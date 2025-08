Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburg: Brandstiftung in Wohn- und Geschäftskomplex ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Sonntagmorgen, den 03.08.2025, gegen 05:31 Uhr, ist es in einem Gebäudekomplex in der Straße Am Pferdemarkt zu mehreren Bränden gekommen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung; drei Kellerräume gerieten in Vollbrand.

Aufgrund des Feuers und der zunehmenden Rauchentwicklung mussten insgesamt 63 Personen aus dem Hotel-, Geschäfts- und Wohnhaus evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte die Brände anschließend zügig löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde bei der Evakuierung glücklicherweise niemand; ein Feuerwehrmann zog sich jedoch bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.

Im Zuge erster polizeilicher Maßnahmen konnte ein 31 Jahre alter Mann identifiziert und gestellt werden. Gegen ihn wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Da die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorlagen, wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Tathergang sowie die Schadenshöhe sind unter anderem Bestandteil aktueller Ermittlungen. Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Neben zahlreichen Polizeikräften waren auch Mitarbeitende des Rotenburger Ordnungsamtes, des Bauhofs sowie ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Die Feuerwehr berichtete ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6089396

Bildrechte: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell