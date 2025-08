Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kellerbrand mit starker Rauchausbreitung in Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Hastedt um 05:30 Uhr zu einer gemeldeten unklaren Rauchentwicklung in die Straße Am Pferdemarkt alarmiert.

Bereits der Brandmeister vom Dienst (BvD), der als erste Einsatzkraft vor Ort eintraf, konnte eine deutliche Rauchentwicklung aus der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses feststellen. Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Erkundung in den betroffenen Bereich vor. Dabei wurde festgestellt, dass drei Kellerräume eines Flures, angrenzend an die Tiefgarage, in Vollbrand standen.

Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Ein Bereitstellungsraum für Einsatzkräfte sowie eine Station zur Einsatzstellenhygiene wurden auf einem angrenzenden Parkplatz eingerichtet, um eingesetzte Atemschutztrupps dekontaminieren und mit frischer Kleidung versorgen zu können.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde festgestellt, dass sich der Rauch aus der Tiefgarage im gesamten Gebäude ausgebreitet hatte. Davon betroffen waren sowohl Geschäfts- und Lagerräume als auch ein an das Gebäude angeschlossenes Hotel. Aus Sicherheitsgründen wurde das Hotel vollständig evakuiert. 20 Hotelgäste mussten ihre Zimmer verlassen und wurden zur Betreuung im nahegelegenen Rathaus am Pferdemarkt untergebracht. Die Versorgung übernahm die DRK-Bereitschaft aus Zeven. Verletzt wurde niemand.

Zur Belüftung der betroffenen Bereiche kamen mehrere Hochdrucklüfter und Entlüftungsgeräte zum Einsatz. Neben dem Hotel waren unter anderem ein Restaurant, ein Familienzentrum im Erdgeschoss sowie der ehemalige Bürgersaal von der Rauchausbreitung betroffen. Im Kellergeschoss, auf derselben Ebene wie die Tiefgarage, befindet sich zudem ein derzeit nicht betriebener Bowlingbereich. Dieser wurde durch Einsatzkräfte kontrolliert, war jedoch nicht von der Verrauchung betroffen.

Nachdem das Feuer gelöscht, alle Glutnester beseitigt und die betroffenen Räume entraucht waren, konnte die Einsatzstelle nach Abschluss aller Maßnahmen gegen 12:30 Uhr an die Polizei übergeben werden. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Alarmiert waren die Feuerwehren aus Rotenburg, Unterstedt, Waffensen, Borchel, Mulmshorn, Hastedt, Bötersen, Hassendorf, Hemsbünde, Sottrum sowie Teile der Kreisfeuerwehr. Die Feuerwehr Scheeßel konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen. Auch der Regelrettungsdienst, die SEG Rettung Süd, der Leitende Notarzt (LNA), der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL), der ELW des Rettungsdienstes sowie der Betreuungszug der DRK-Bereitschaft waren im Einsatz.

Während des Einsatzes mussten Teile der Straße Am Pferdemarkt sowie der Mühlenstraße voll gesperrt werden. Die Nachbereitung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell