FW-ROW: Gasaustritt auf Firmengelände

Zeven (ots) - Leider hat sich in dem eben veröffentlichen Artikel ein Fehler im Datum und Tag eingeschlichen. Wir bitte dies zu entschuldigen. Am Freitagmittag, den 27.06.2025, wurde gegen 13:30 Uhr ein starker chemischer Geruch in zwei Gebäudeteilen der Berufsbildenden Schulen Zeven gemeldet. Daraufhin rückte die Feuerwehr Zeven gemeinsam mit der Führungsgruppe ...

mehr