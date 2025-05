Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bäckerei

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei bittet die Polizei Delmenhorst um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 11. Mai 2025, 11:00 Uhr, bis Montag, 12. Mai 2025, 04:15 Uhr, haben Unbekannte eine Fensterscheibe einer Bäckerei in der Straße "Hinter dem Tiergarten", Ecke Oldenburger Landstraße, zerstört und sind so in das Gebäude gelangt. Hier entwendeten sie geringe Mengen Bargeld und verließen den Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Bäckerei gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell