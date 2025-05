Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntag, 11. Mai 2025, gegen 13:30 Uhr, war ein 22-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Mini auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wardenburg wechselte eine bisher unbekannte Person mit einem Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der 22-Jährige war zum Ausweichen nach links gezwungen und kollidierte mit den mittleren Schutzplanken. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Die unbekannte Person setzte die Fahrt in Richtung Norden fort und entfernte sich damit vom Unfallort.

Wer Hinweise zum ausscherenden Fahrzeug oder den Insassen geben kann, wird gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell