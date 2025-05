Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 10.05.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es in Rodenkirchen im Einmündungsbereich Schweier Straße/Molkereistraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 40-jährige aus Stadland bog mit ihrem Pkw von der Molkereistraße nach links in die Schweier Straße ab und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 51-jährigen aus Apen, der mit dem Motorrad die Schweier Straße in Richtung Stadlander Platz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte, sich leicht verletzte und zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die entstandenen Sachschäden werden auf 3.000 Euro geschätzt.

