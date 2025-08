Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Die Polizei warnt: Vermeintlich Schwangere und Mann verschaffen sich Zutritt zu Wohnhäusern ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg (Wümme). Der Polizeiinspektion Rotenburg wurden in den vergangenen Wochen zwei Fälle bekannt, in denen sich ein bislang unbekannter Mann und eine bislang unbekannte - vermeintlich schwangere - Frau Zutritt zu zwei separaten Wohnhäusern verschafft haben. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts des Einschleichdiebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die Gutgläubigkeit der jeweiligen Bewohner aus, indem sie vorgaben, die Frau sei schwanger und benötige ein Glas Wasser oder ähnliche Hilfe. Gewährte man der Frau Zutritt, betrat der Mittäter ebenfalls das Haus und durchsuchte unbemerkt die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

In einem Fall fehlten ausgehändigte Trinkgläser; ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei warnt eindringlich vor Betrügern, die sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnräumen verschaffen wollen, und empfiehlt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Der sogenannte "Glas-Wasser-Trick" ist eine bekannte Masche, bei der unter dem Vortäuschen einer Notlage versucht wird, an Ihr Eigentum zu gelangen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell