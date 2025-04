POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Im Verlaufe des 24. April sind der Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet worden. Betroffen waren eine Pizzeria, ein Schulgebäude, ein Geschäft und ein Einfamilienhaus. Gegen 11 Uhr sicherte die Kriminalpolizei mögliche Spuren in den Räumlichkeiten einer Pizzeria an der Nordstraße. Dort waren in der vergangenen Nacht Unbekannte über ein Fenster eingedrungen und hatten sich an der ...

mehr