Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet am Donnerstag

Mönchengladbach (ots)

Im Verlaufe des 24. April sind der Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet worden. Betroffen waren eine Pizzeria, ein Schulgebäude, ein Geschäft und ein Einfamilienhaus.

Gegen 11 Uhr sicherte die Kriminalpolizei mögliche Spuren in den Räumlichkeiten einer Pizzeria an der Nordstraße. Dort waren in der vergangenen Nacht Unbekannte über ein Fenster eingedrungen und hatten sich an der Kasse zu schaffen gemacht. Sie entwendeten jedoch nur eine geringe Menge Münzgeld.

Wenig später nahm die Kripo auch einen Einbruch in einer Schule in Hardterbroich auf, nachdem dort am Vorabend ein Alarm ausgelöst worden war. Unbekannte hatten sich über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, allem Anschein nach aber keine Beute gemacht.

Ähnlich erging es vermutlich den Tätern, die zwischen dem 16. April und dem gestrigen Morgen in ein Einfamilienhaus an der Dohrer Straße eingebrochen waren - das allerdings zum Verkauf und damit leer steht. Die Eigentümer bemerkten den Einbruch gegen 8 Uhr und verständigten die Kriminalpolizei, die sich zur Spurensicherung an den Tatort begab.

In der Rheydter Innenstadt nahmen Einsatzkräfte der Polizeiwache am Abend gegen 19.30 Uhr die Aussagen eines Geschäftsinhabers auf. Unbekannte hatten die Schaufensterscheibe seines Ladens an der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt und sich so Zugriff auf mehrere Messer verschafft, die in der Auslage lagen. Bislang liegen der Polizei noch keine näheren Erkenntnisse zum Tatzeitraum und zum Umfang der Tatbeute vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell