POL-HB: Nr.: 0402 --Durchsuchungen in Bremen und Niedersachsen - Professionelle Indoor-Cannabisplantage aufgedeckt--

Ort: Bremen/Niedersachsen Zeit: 23.06.2025

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Bremen und der Polizei Bremen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge wurden am Montag mehrere Durchsuchungen in Bremen und Niedersachsen durchgeführt. Dabei konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und mehrere Kilogramm Cannabis beschlagnahmt werden.

Die Maßnahmen richteten sich gegen eine mutmaßlich organisierte Tätergruppe von acht Männern im Alter von 31,33,38,38,41,57,62 und 72 Jahren. Sie stehen im Verdacht, international und bundesweit bandenmäßig mit Cannabis in nicht geringer Menge zu handeln. Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse, die nun vollstreckt wurden. Ziel der Maßnahmen war das Auffinden von Beweismitteln.

Am Montagvormittag wurden 14 Wohnungen in Bremen und sieben in Niedersachsen durchsucht. Dabei kamen auch Spezialkräfte, Diensthunde sowie Polizisten aus Niedersachsen zum Einsatz. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter circa 25 Kilogramm Cannabis, Bargeld in Höhe von rund 60.000 Euro, scharfe Munition, diverse elektronische Datenträger, wie unter anderem Mobiltelefone und Laptops, Verpackungsmaterial sowie weitere Beweismittel. In zwei Objekten deckten die Einsatzkräfte zudem eine professionell aufgebaute Indoor-Cannabisplantage mit über 1.500 Pflanzentöpfen auf.

Fünf der acht Tatverdächtigen wurden festgenommen. Gegen zwei Männer lagen bereits im Vorfeld Untersuchungshaftbefehle vor, die vollstreckt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für weitergehende Auskünfte steht die Staatsanwaltschaft Bremen zur Verfügung.

