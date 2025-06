POL-HB: Nr.: 0401--Toter Mann identifiziert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 23.06.2025, 8.35 Uhr Taucher der Feuerwehr Bremen konnten am Montagmorgen einen Mann nur noch tot aus dem Achterdieksee in Oberneuland bergen. Die Polizei Bremen hat die Todesursachenermittlung aufgenommen. Am Morgen war Badegästen aufgefallen, dass am Ufer des Sees für einen längeren Zeitraum Badesachen lagen, ohne dass jemand in der ...

mehr