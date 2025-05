Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.05.2025, gegen 15:22 Uhr, befuhr ein Linienbus die Schillerstraße von Hambach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Bereich des Einmündungsbereiches Schillerstraße/ Alban-Haas-Straße missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen PKWs, welcher von der Alban-Haas-Straße nach links in die Schillerstraße abbog, den vorfahrtberechtigten Linienbus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Linienbus stark bremsen. Hierdurch kam ein Fahrgast im Bus zu Fall und verletzte sich. Der Linienbus hielt sofort an. Der graue PKW hielt ebenfalls kurz an und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Pfalzgrafenstraße. Die Polizei Neustadt/W. bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell