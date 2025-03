Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Kirchstraße in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 25.03.2025 gegen 11:30 Uhr kommt es in der Kirchstraße, Höhe der Hausnummer 10 in 31079 Sibbesse zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seine graue Mercedes A-Klasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen beschädigten linken Außenspiegel an seinem Pkw feststellen. An der Unfallstelle können mit hoher Wahrscheinlichkeit Fahrzeugteile des verursachenden Kraftfahrzeugs festgestellt werden. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

