Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizisten erbeuten mittels Schockanruf Geld und Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mit einem Schockanruf haben falsche Polizisten am Dienstagnachmittag (25.03.2025) eine Seniorin aus dem Ortsteil Moritzberg um Geld und mehrere Schmuckgegenstände betrogen.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge erhielt die ältere Dame gegen 14:30 Uhr einen Anruf. In der Leitung gab sich eine Frau als Verwandte der Seniorin aus, die vorgab, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Das Gespräch wurde anschließend von einem Mann fortgeführt, der sich als Polizeibeamter ausgab und eine Kaution forderte, damit die Angehörige der späteren Geschädigten nicht in Haft müsse.

Im weiteren Verlauf des Telefonats kündigte der vermeintliche Polizist einen Kurier an, der eine höhere Geldsumme sowie Wertgegenstände in Empfang nehmen sollte. Dieser erschien gegen 15:30 Uhr an der Haustür der Seniorin, nahm die Beute an sich und verschwand wieder.

Der Unbekannte soll zuvor aus Richtung Berghölzchen gekommen sein. Er wurde wie folgt beschrieben:

-ca. 185 cm groß

-ca. 40 Jahre alt

-wenig Haare

-Sonnenbrille

-grauer Hut

-schwarze Jacke

-Jeanshose

-führte eine Bauchtasche mit sich

Zeugen, denen der Mann insbesondere im Bereich der Mittelalle und der Königstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Unbekannte ein Fahrzeug nutzte, das zwischenzeitlich im Bereich Berghölzchen stand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell