POL-DN: Achtjährige beim Überqueren der Fahrbahn leicht verletzt

Düren (ots) - In der Alte Jülicher Straße geriet am Montag (21.07.2025) eine Hecke in Brand. Ein 78-Jähriger aus Düren hatte gegen 13:10 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses vernichten wollen. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, wurde der 78-Jährige leicht verletzt. Auch eine 35-jährige Bewohnerin des Wohnhauses erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

