Polizei Düren

POL-DN: Heckenbrand

Düren (ots)

In der Alte Jülicher Straße geriet am Montag (21.07.2025) eine Hecke in Brand.

Ein 78-Jähriger aus Düren hatte gegen 13:10 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses vernichten wollen. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, wurde der 78-Jährige leicht verletzt. Auch eine 35-jährige Bewohnerin des Wohnhauses erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An einem Nachbargrundstück entstand Sachschaden an einem Holzzaun sowie an der Hausfassade

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell