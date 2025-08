POL-ROW: ++ Wechsel an der Spitze der Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Dieter Klingforth übernimmt Leitung der Polizeiinspektion ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme). Die Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat eine neue Führung: Seit dem 1. August 2025 steht der Leitende Polizeidirektor Dieter Klingforth an der Spitze der Polizeiinspektion. Er folgt damit auf Polizeidirektor Holger Burmeister, der nach einem halben Jahr Inspektionsleitung an seine vorherige Dienststelle als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen zurückgekehrt ist.

Dieter Klingforth ist 60 Jahre alt und stammt aus dem Landkreis Lüneburg. Seine polizeiliche Laufbahn begann am 1. April 1985 mit der Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst in Hann. Münden. Anschließend folgten vielseitige Verwendungen innerhalb der Polizei Niedersachsen, bevor Klingforth schlussendlich den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) erfolgreich absolvierte.

Klingforth übernahm im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen - unter anderem als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Harburg und des Polizeikommissariats Uelzen. Zuletzt war er als Leiter des Dezernats 11 bei der Polizeidirektion Lüneburg tätig.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist für Klingforth kein unbekanntes Terrain: Bereits 2007 ermittelte er als Teil einer Sonderkommission in dem Fall "Lin Yue" in Sittensen und verantwortete im Juni als Gesamteinsatzleiter den diesjährigen Polizeieinsatz anlässlich des Hurricane-Festivals am Scheeßeler Eichenring.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Landkreis Rotenburg (Wümme). Gemeinsam wollen wir die bereits sehr gute polizeiliche Arbeit fortsetzen und uns den Herausforderungen der Zeit mit Engagement und Bürgernähe stellen. Mein Ziel ist es deshalb vor allem, dass wir als Polizei den Menschen in der Region auch weiterhin jederzeit als erreichbarer Ansprechpartner zur Verfügung stehen.", so der neue Inspektionsleiter Dieter Klingforth.

