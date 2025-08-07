PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Heeslingen/Viehbrock und Umgebung ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heeslingen. Im Rahmen einer Vermisstensuche kam es am gestrigen Tag zu umfangreichen und öffentlich wahrnehmbaren Einsatzmaßnahmen im Bereich Viehbrock und Umgebung.

Neben Kräften der Polizei waren rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Suchhunde mit unterschiedlichen Spezialisierungen im Einsatz. Die Maßnahmen wurden zusätzlich durch den Einsatz von Drohnen und einem Polizeihubschrauber technisch unterstützt.

Die vermisste Person konnte schlussendlich aufgefunden werden. Ihr ging es den Umständen entsprechend. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

