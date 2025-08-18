Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schottenstraße/Gottlieber Straße/Lutherplatz - Radfahrerin leicht verletzt (18.08.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Schottenstraße/Gottlieber Straße/Lutherplatz am Montagmorgen verletzt worden. Eine 86-Jährige fuhr mit einem Peugeot auf der Gottlieber Straße in Richtung Lutherplatz. Auf Höhe der Schottenstraße kam es, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses, bei geringer Geschwindigkeit zum Zusammenstoß mit einer von der Schottenstraße kommenden 36 Jahre alten Radfahrerin. Die junge Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell