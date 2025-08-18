PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schottenstraße/Gottlieber Straße/Lutherplatz - Radfahrerin leicht verletzt (18.08.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Schottenstraße/Gottlieber Straße/Lutherplatz am Montagmorgen verletzt worden. Eine 86-Jährige fuhr mit einem Peugeot auf der Gottlieber Straße in Richtung Lutherplatz. Auf Höhe der Schottenstraße kam es, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses, bei geringer Geschwindigkeit zum Zusammenstoß mit einer von der Schottenstraße kommenden 36 Jahre alten Radfahrerin. Die junge Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren