Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Polizeihunde, Motorräder und Urkunden: Kinderferienprogramm beim Polizeirevier Spaichingen (15.08.2025)

Bild-Infos

Download

Spaichingen (ots)

Am Freitag haben zwanzig Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren im Rahmen des Kinderferienprogramms die Gelegenheit genutzt, einen Blick hinter die Kulissen des Polizeireviers Spaichingen zu werfen.

Besonderes Interesse weckten dabei die beiden Polizeihunde "Barack" und "Danger". Die Kinder verfolgten staunend, wie die Vierbeiner ihrem Spieltrieb nachgingen und diesen bei Übungen gezielt in polizeiliche Arbeit umsetzten. Eindrucksvoll zeigte "Barack", wie er im Training einen stark gepolsterten Arm attackiert, während "Danger" seine feine Spürnase unter Beweis stellte und erfolgreich eine Fährte aufspürte. Den jungen Besucherinnen und Besuchern wurde dabei kindgerecht vermittelt, dass Polizeihunde keine "Monster" sind, sondern wertvolle Helfer im Dienst und zuhause zugleich treue Familienmitglieder.

Ein weiteres Highlight war das große BMW-Polizeimotorrad, das viele Kinder mit leuchtenden Augen erklimmen durften. Fragen zu Technik, Ausstattung und Einsätzen beantworteten die Beamtinnen und Beamten gerne.

Darüber hinaus bekamen die Gruppen bei einer Führung durch die Wache Einblicke in den Alltag der Polizei - inklusive der Zellen und der Möglichkeit, selbst Fingerabdrücke abzugeben. Ein kleiner Parcours, den die Kinder auch mit Teilen der Schutzausrüstung bewältigen durften, rundete das Programm ab.

Zum Abschluss erhielten die Teilnehmenden Urkunden und kleine Andenken an einen spannenden Vormittag, der nicht nur viele Fragen beantwortete, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Berufswunsch weckte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell