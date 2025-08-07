PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250807.1 Kiel: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Motorradfahrer gesucht

Kiel (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Eckernförder Straße Ecke Schneiderkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich dadurch leicht. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen auf.

Nach Angaben des Motorradfahrers habe er am 31. Juli gegen 18:50 Uhr die Straße Schneiderkamp in Kiel Suchsdorf befahren. Kurz bevor er auf die Eckernförder Straße habe abbiegen können, habe er verkehrsbedingt warten müssen. Ein Fahrradfahrer, der die Eckernförder Straße in Richtung Suchsdorf befahren habe, habe den wartenden Motorradfahrer umfahren wollen. Dabei sei er jedoch mit dem Hinterrad des Motorrades kollidiert, das Rad habe sich verkeilt und beide seien getürzt.

Weiter gab der Kradfahrer an, dass sich beide Männer noch kurz unterhalten hätten und sich dazu entschieden hätten, die Polizei nicht hinzuzuziehen, woraufhin sie sich vom Unfallort entfernt hätten. Nachdem der Fahrradfahrer weggefahren sei, habe der Motorradfahrer eine Verletzung an seinem Knie sowie Beschädigungen an seinem Krad bemerkt, weshalb er den Unfall doch der Polizei meldete.

Aufgrund dessen suchen die ermittelnden Beamtinnen und Beamten nun den unfallbeteiligten Fahrradfahrer. Er trug einen blauen Blouson, darunter ein braun, weiß gestreiftes Shirt, eine dunkelgraue Hose und einen schwarzen Rucksack. Er hat graue Haare, einen grauen 3-Tage-Bart und dürfte zwischen 60 und 70 Jahre alt sein.

Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeibezirksrevier nimmt unter 0431 / 160 1503 Hinweise von Personen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Fahrradfahrer machen können, entgegen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

