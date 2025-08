Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250806.1 Kiel: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Verkehrsteilnehmern in Wellsee

Heute Morgen kam es in Wellsee zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt wurden. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall gegen 6:15 Uhr in der Edisonstraße. Zwei sich entgegenkommende Lkw touchierten sich. Durch die Berührung löste sich ein Seitenteil des in Richtung B 404 fahrenden Lkw. Dieses schleuderte auf den nachfolgenden Vito. Der 43-jährige Fahrer des Vito fuhr infolge dessen auf den Lkw auf und verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Lkw kam infolge der Kollision nach jetzigem Stand nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Gebäudes. Der 41-jährige Fahrer des Lkw erlitt ebenfalls tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Lkw erlitt einen Schock.

Die Unfallstelle ist aktuell noch für die Unfallaufnahme sowohl für den Fahrzeug- als auch für den Fußgängerverkehr voll gesperrt. Die Sperrung wird sich aufgrund von Reinigungs- und Aufräumarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden ziehen. Die Kolleginnen und Kollegen erhielten Unterstützung von Rettungsdienst, Feuerwehr und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks. Das Tiefbauamt der Stadt Kiel unterstütze bei Absperrmaßnahmen. Hierunter fiel auch die Sicherung des Gebäudes.

Auch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams waren vor Ort und kümmerten sich um Ersthelfer und Mitarbeiter der betroffenen Firmen. Ein Sachverständiger erschien ebenfalls am Einsatzort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Einsatzleiterin bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die professionelle Abarbeitung des Unfalls und reibungslose Zusammenarbeit sowie bei allen Ersthelfern für ihr beherztes Einschreiten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

