POL-KI: 250804.1 Kiel: Seeunfall im Hörnbecken zwischen Fähre und Ruderer

Kiel (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Hörnbecken in Kiel zu einem Seeunfall zwischen einer Fähre der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel und einem Ruderer. Der Ruderer verletzte sich dabei leicht und kam in ein Kieler Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte die Fähre am Samstagvormittag gegen 10:25 Uhr nach drei kurzen Tonsignalen von ihrem Liegeplatz im Hörnbecken rückwärts ab. Der Ruderer befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Schiff, weshalb es kurz nach dem Ablegen zu einer Berührung zwischen Fähre und Ruderboot kam. Durch die Kollision zerbrach das Ruderboot in zwei Teile und der 66 Jahre alte Ruderer kenterte.

Ein Schlauchboot der Berufsfeuerwehr Kiel, welches zum Zeitpunkt des Unfalls eine Übung im Hörnbecken durchführte, konnte den 66-Jährigen aus dem Wasser retten. Er kam leicht unterkühlt in ein Kieler Krankenhaus.

Weitere Verletzte gab es nicht. Durch den Unfall kam es zu keiner Gewässerverunreinigung. Der 59 Jahre alte Kapitän konnte nach der Sachverhaltsaufnahme die Fährfahrt fortsetzen. Die Ermittlungen führt das Wasserschutzpolizeirevier Kiel.

Alina Kelbing

