POL-KI: 250801.1 Kiel: 37-Jähriger nach mehreren Verkehrsdelikten vorläufig festgenommen

Am frühen Freitagmorgen kam es im Bereich der Sörensenstraße in Kiel zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später festgenommen werden.

Gegen 01:10 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers in der Straße Ostring ein Fahrzeug, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Theodor-Heuss-Ring fuhr. Die Polizeibeamten entschieden sich, das Fahrzeug kontrollieren zu wollen und nahmen die Verfolgung auf. Von dem Theodor-Heuss-Ring bog der schwarze Audi in die Sörensenstraße ab, kam in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum.

Die eingesetzten Beamten sahen wie der Fahrer aus dem Fahrzeug ausstieg und in Richtung eines Parkplatzes flüchtete. Sie folgten ihm zu Fuß und konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Bei der Festnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem irakischen Fahrzeugführer wahr. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt und, dass es sich bei dem vorgelegten irakischen Führerschein sowie der dazugehörigen internationalen Übersetzung vermutlich um Totalfälschungen handelt.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme kam der Mann wieder auf freien Fuß. Den 37-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens eines Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung, sowie der Urkundenfälschung.

