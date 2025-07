Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250728.4 : Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Kiel (ots)

Samstagabend kam es zu einem schweren Raub in Neumühlen-Dietrichsdorf, bei der zwei Täter ein Handy und eine Sporttasche erbeuteten. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 21-jährigen Geschädigten sei er gegen 20 Uhr in der Hertzstraße von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen und gefragt worden, ob er Betäubungsmittel kaufen wolle. Nachdem er dieses verneint hatte, haben die Männer auf ihn eingeschlagen, ihn getreten und Pfefferspray eingesetzt. Im Rahmen des Übergriffs hätten die beiden Täter ihm dann die Sporttasche als auch sein Handy entwendet. Im Anschluss seien die beiden männlichen Personen mit dem Raubgut geflüchtet und in einen Pkw Volvo in grau gestiegen, in dem eine dritte Person in der angrenzenden Helenenstraße gewartet habe. Der Geschädigte habe, nachdem die Täter geflüchtet seien, laut um Hilfe gerufen. In unmittelbarer Nähe sollen weitere Personen gestanden haben.

Einen Täter beschrieb der 21-Jährige als etwa 20-25 Jahre alt und zwischen 180 - 185 cm groß. Er habe eine normale Statur gehabt und hochdeutsch gesprochen. Zudem habe er längere schwarze Haare gehabt. Die zweite Person soll ca. Mitte 20 und eher dünn gewesen sein. Er soll einen schwarzen Untercut getragen und ein Tattoo auf dem linken Unterarm gehabt haben. Die Person, die im Fahrzeug gewartet hat, soll nach Angaben von Zeugen älter als die anderen beiden gewesen sein.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Insbesondere werden die oben erwähnten Personen gesucht, die sich in der Nähe befunden haben, als der Geschädigte um Hilfe gerufen habe. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

