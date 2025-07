Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250728.1 Kiel: Fahndungserfolg - Tatverdächtiger stellt sich nach Veröffentlichung des weiteren Fotos nach Unfallflucht (Folgemeldung zu 240707.2, 250630.1 und 250724.2)

Kiel (ots)

Nachdem die Polizei am 7. Juli und am 24.07. Bilder eines flüchtigen Radfahrers veröffentlichte und dort auch ein erweiterter Bildausschnitt zu sehen war, welches den Mann in Begleitung dreier Kinder zeigte, stellte sich am vergangenen Freitagnachmittag der Tatverdächtige in Begleitung eines Rechtsanwaltes.

Der Mann soll am 29. Juni auf dem Düsternbrooker Weg mit einer 32-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen und anschließend geflüchtet sein, ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern. Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand werden aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte nicht gemacht.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldungen und bitten darum die Bilder nicht weiter zu verbreiten, auch zum Schutze der abgebildeten Kinder.

Die Ermittlungen führt das Polizeibezirksrevier Kiel.

Stephanie Lage

