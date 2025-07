Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250721.3 Molfsee: Auf frischer Tat ertappt - Diensthund fasst mutmaßlichen Tankstellen-Einbrecher - Zeugen gesucht

Molfsee (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Molfsee zu einem gegenwärtigen Einbruch in eine Tankstelle in der Hamburger Landstraße. Diverse Streifwagen der Polizeidirektion Neumünster und Kiel suchten den Einsatzort auf. Vor Ort zunächst keine Spur von den Tätern. Dank eines Diensthundes und eines aufmerksamen Zeugen nahmen Einsatzkräfte eine männliche Person fest, mindestens eine weitere Person ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Sonntagmorgen gegen 3:20 Uhr meldet ein Passant verdächtige Aktivitäten an der Tankstelle. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte mehrere flüchtende Personen auf E-Scootern - die Verfolgung begann, zunächst erfolglos. Im Nahbereich fanden Polizeikräfte an zwei verschiedenen Stellen jeweils einen E-Scooter auf, ein Diensthund konnte an einem der Scooter eine Fährte aufnehmen - mit Erfolg. In der Straße Am Hang führte die Fährte auf ein Grundstück. Dort entdeckten die Einsatzkräfte gut getarnt zwischen Komposthaufen und Rasenschnitt eine männliche Person, die sich offenbar für besonders geruchsunauffällig hielt. Der Plan ging nicht auf, der Diensthund ließ sich vom Gartenduft nicht täuschen. Polizeikräfte nahmen den 26-jährigen Rumänen vorläufig fest. Mindestens ein weiterer mutmaßlicher Täter konnte unerkannt entkommen.

Am rückseitigen Gebäudeteil der Tankstelle stellten die Beamtinnen und Beamten eine beschädigte Fensterscheibe fest. Das Glas war beschädigt, jedoch nicht zerstört. Ein Zutritt zum Objekt ist nicht erfolgt.

Der 26-Jährige kam zunächst ins Polizeigewahrsam und nach ersten Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in Molfsee zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell