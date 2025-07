Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250728.3 - Vier verletzte Personen bei Verkehrsunfällen am Samstag

Kiel/ Schwentinental (ots)

Am frühen Samstagmorgen als auch in den Nachmittagsstunden ereigneten sich drei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier verletzten Personen. Unfallbeteiligt waren unter anderem ein Motorrad und ein Rettungswagen.

Gegen 00:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Schönkirchener Straße in Richtung Ostring. An der Kreuzung hielt sie an der rot zeigenden Ampel an. Der hinter ihr fahrende 35-jährige Deutsche übersah nach jetzigem Ermittlungsstand sowohl die rote Ampel als auch den vor ihm haltenden Skoda, sodass er dem PKW auffuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Den Führerschein des 35-jährigen BMW-Fahrers stellten die Polizisten sicher. Die 59 Jährige als auch ihr 59-jähriger Beifahrer verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

In Schwentinental fuhr ein 18-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem Skoda die B202 von der Bahnhofsstraße kommend in Richtung Lütjenburg. An der Kreuzung Dütschfeldredder/ B202 bog der Autofahrer nach links auf die Auffahrt zur B76 ab. Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr die B202 in Fahrtichtung Schwentinental und übersah vermutlich den abbiegenden PKW. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Skoda, wodurch er mehrere Meter durch die Luft flog. Der 36-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Kieler Krankenhaus.

Auf Höhe des Einkaufszentrums in der Prinz-Heinrich-Straße kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen der Kieler Berufsfeuerwehr und einer Fußgängerin. Der Rettungswagen befuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Prinz-Heinrich-Straße von der B503 kommend in Richtung Feldstraße. Nach jetzigem Ermittlungsstand ging eine 26-jährige Fußgängerin auf Höhe des Einkaufszentrums über die dortige, für sie grün zeigende Fußgängerampel, ohne den Rettungswagen zu bemerken. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin verletzte sich durch den Unfall schwer und kam zur Behandlung in ein Kieler Krankenhaus.

