Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Dorfmauer beschädigt und geflüchtet

Krottelbach (ots)

Am Montagmorgen in der Zeit von 06:00 bis 09:00 Uhr wurde die Mauer auf dem Dorfplatz in der Ringstraße beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungstand stieß vermutlich ein Fahrzeug beim Wenden dagegen und flüchtete daraufhin. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer/der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 0631/369-14499 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

