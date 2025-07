Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mit 1,75 Promille Unfall verursacht

Altenglan (ots)

Die Polizei wurde am späten Sonntagabend über Streitigkeiten am Altenglaner Sportplatz informiert. Beim Eintreffen vor Ort konnte ein verunfallter PKW sowie dessen Fahrerin am danebenliegenden Spielplatz festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen kam die 27-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Schulstraße in einer dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun sowie einem Spielgerät des Spielplatzes. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Am Fahrzeug sowie dem Spielplatz entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.|pikus

