Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung

Gera (ots)

Am 03.05.2025 gegen 20:30 Uhr griff ein 19-jähriger Tunesier einen 24-jährigen Afghanen im Wartebereich der Notaufnahme in Gera mit Pfefferspray an. Durch den Vorfall erlitten 14 weitere Personen im Alter von 7 bis 48 Jahren leichte Atemwegsreizungen, da sie sich ebenfalls im Wartebereich aufhielten. Der betroffene Raum musste geräumt und gelüftet werden, war anschließend jedoch wieder nutzbar.

Die verletzten Personen wurden vor Ort durch medizinisches Personal versorgt. Die Polizeibeamten erhoben die Personalien und fertigten Lichtbilder. Der flüchtige Tatverdächtige konnte im Nahbereich des Tatorts samt Pfefferspray gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Hintergrund des Angriffs ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.(AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell