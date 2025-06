LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 16-Jähriger fuhr gestern Abend mit einem Fahrrad von einem Grundstück in die Körntalstraße. Dabei übersah er offenbar einen vorbeifahrenden KIA einer 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr