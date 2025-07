POL-KI: 250728.5 - Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Kiel/ Schwentinental (ots) - Am frühen Samstagmorgen als auch in den Nachmittagsstunden ereigneten sich drei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier verletzten Personen. Unfallbeteiligt waren unter anderem ein Motorrad und ein Rettungswagen. Gegen 00:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Schönkirchener Straße in Richtung Ostring. An der Kreuzung hielt sie an ...

