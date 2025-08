POL-KI: 250804.3 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots) - Am Samstagmorgen kam es im Hörnbecken in Kiel zu einem Seeunfall zwischen einer Fähre der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel und einem Ruderer. Der Ruderer verletzte sich dabei leicht und kam in ein Kieler Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte die Fähre am Samstagvormittag gegen 10:25 Uhr nach drei kurzen Tonsignalen von ihrem Liegeplatz ...

